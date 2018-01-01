"التخطيط" تحدد شروط الحصول على جائزة الابتكار والإبداع الفردى

حددت وزارة التخطيط، شروط التقديم للحصول على جائزة الابتكار والإبداع الفردي بمسابقة التميز الحكومي لعام 2018، والتي أطلقت الأسبوع قبل الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط.



وبحسب ما نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، فإن الحصول على الجائزة يتطلب الآتي:



- تقديم بحث لمشكلة إدارية بالجهاز الإداري للدولة أو فكرة إصلاحية وأسلوب حلها بشكل علمي وسليم.



- أن تكون فكرة البحث المقدم هي فكرة الباحث.



- تم تطبيقها أو قابلة للتطبيق في جهة العمل وأدت إلى حل مشكلة أو تخفيض في وتوقيت إجراء أو تقليل مراحل الإجراءات.