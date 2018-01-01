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فن
السبت 14/يوليه/2018 - 10:36 م

حسين الجندي في مساء الفن: "نسر رمضان" مالوش علاقة بالصعيد

حسين الجندي
حسين الجندي
الدستور
dostor.org/2249374

رصد الزميل حسين الجندي، الكاتب الصحفي بـ«الدستور» مساء السبت، بالنقد، الدراما الصعيدية التي تم تقديمها خلال رمضان الماضي، خاصة مسلسلي "نسر الصعيد" الذي قام ببطولته محمد رمضان، وطايع الذي قام ببطولته الفنان الشاب عمرو يوسف.

وقال الجندي، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "مساء الفن" على شاشة النيل للدراما، مع الإعلامية ميار نصار، إن مسلسل نسر الصعيد ليست له علاقة بالصعيد من بعيد أو قريب، لافتًا إلى أن هناك مشكلات كبيرة كان على الدراما المصرية تقديمها، مؤكدًا أن محمد رمضان يدفع ثمن أدوار البلطجة التي قدمها خلال اعماله الأولى، مشيرًا إلى أن ظهر في الصراع بين "هتلر" و"زين" وهو ما يؤكد بُعد العمل تمامًا عن البيئة الصعيدية، فيما يحاول رمضان إثبات تواجده فنيًا بتقديم العديد من الأدوار المتنوعة.

وأضاف الجندي خلال الحلقة أن مسلسل طايع، أعجب به الجمهور لأنه أخذ بطله عمرو يوسف إلى منطقة أخرى، إضافة إلى تميز الكتابة التي قدمها مؤلفي العمل من «آل دياب»، والمخرج الشاب عمرو سلامة، مشددًا على أن مشاركة الفنان الكوميدي عمرو عبدالجليل في العمل أضاف الكثير للعمل الرمضاني.

وانتقل الجندي في حديثه عن مسلسل "رحيم" مؤكدًا أن العمل هو الحصان الرابح في رمضان، وهو من أفضل الاعمال الدرامية، مؤكدًا أن هناك تفوقا كبيرا في التمثيل بين الممثلين بعضهما البعض، وأن بطل العمل ياسر جلال اختلف تماماص عن دوره في "ظل الرئيس" بالعام الماضي، بينما كانت هناك عناصر مهمة مثل الإنتاج والمؤلفين والمخرج.

ووجّه الجندي سهام نقده للأعمال الكوميدية خلال رمضان قائلًا إن «الضحك ما بقاش للركب»، فهناك فقر كبير في مؤلفي الكوميدي بمصر، بينما هناك استسهال في تقديم العمل الساخر، متناولًا بالحديث عن مسلسل عوالم خفية الذي ظهر فيه عادل إمام: "نجاح المسلسل وتغيير جلد الزعيم يعود الي المؤلفين والمخرج وابتعاد عادل إمام عن المؤلفين الذين كانوا يكتبون له أعماله السابقة.

حسين الجندي في مساء الفن: "نسر رمضان" مالوش علاقة بالصعيد
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