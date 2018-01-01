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الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:27 م

عطل مفاجئ يوقف "إنستجرام" عن العمل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2248168

واجه مستخدمو "إنستجرام" مشكلات في الدخول إلى تطبيق التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلهم يتحولون إلى فيسبوك وتويتر من أجل الإبلاغ عن العقبات التي اعترضتهم.

وشرع المستخدمون في التبليغ عن توقف التطبيق عندهم في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف النهار، مشيرة إلى أنهم لجأوا إلى تويتر وفيسبوك من أجل التأكد مما إذا كانت هي الأخرى قد توقفت أم لا، بحسب صحيفة "الميرور" البريطانية.

وقال 61% من المبلغين على موقع "داون ديتيكتر" العالمي، إنهم يواجهون مشكلات في شريط الصور والفيديوهات، فيما ذكر 23% منهم أن هناك عطلًا في تسجيل الدخول، بينما قال 14% إن موقع التطبيق لا يعمل.

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