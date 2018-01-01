ترامب: خطة ماى لبريكست ستقتل أى اتفاق تجارى مع واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة "صن"، اليوم الجمعة، إن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ستقتل على الارجح" احتمالات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.



وفي تعليق غير اعتيادي على السياسة البريطانية، قال ترامب أيضا إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع بسبب خطة رئيسة الوزراء لبريكست ويُنظر إليه على أنه منافس محتمل لتيريزا ماي، سيكون "رئيس وزراء عظيمًا" على حد تعبيره.