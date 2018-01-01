الملاحة الجوية تنفى إيقاف الحركة الجوية وتؤكد: تحويل مسارات فقط

قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)

شهد مقر مصنع هليوبوليس حالة من التواجد الأمني المكثف عقب انفجار خزاني وقود، مساء الخميس، قبل أن يسيطر رجال الدفاع المدني على الحريق الذي وقع خارج مطار القاهرة الدولي دون وقوع إصابات أو خسائر في ...