الملاحة الجوية تنفى إيقاف الحركة الجوية وتؤكد: تحويل مسارات فقط
أكد مصدر مطلع بالشركة الوطنية للملاحة الجوية بمطار القاهرة، أنه لم يتم إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار، بينما تم تحويل مسار بعض الطائرات إلى ممرات جوية أخرى داخل مهبط مطار القاهرة.
أكد مصدر مطلع بالشركة الوطنية للملاحة الجوية بمطار القاهرة، أنه لم يتم إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار، بينما تم تحويل مسار بعض الطائرات إلى ممرات جوية أخرى داخل مهبط مطار القاهرة.
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