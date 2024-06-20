بتعليق غامض على صورة.. شيماء سيف تثير الجدل خلال أدائها فريضة الحج

أثارت الفنانة شيماء سيف، الجدل عقب نشرها لـ"ستوري" شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت شيماء على صورة للحرم المكي أثناء تواجدها لأداء فريضة الحج وقالت: "حسبي الله ونعم الوكيل هنا خلصت كل حاجة".

شيماء سيف تؤدي فريضة الحج

فيما كانت نشرت الفنانة الكوميديا شيماء سيف منذ أيام على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو من الأراضى المقدسة ومن طريقها لمزدلفة وعلقت عليه: "اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا على إتمام فريضة الحج الذى رزقنى بها الله من غير حول منى ولا قوة (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثًا غبرًا ضاجِّين، جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يومًا أكثر عتقًا من النار، من يوم عرفة) يا رب يكتبها لكل مشتاق يا رب".

وتصدر اسم الفنانة المصرية الشابة شيماء سيف محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية بعدما ظهرت في برنامج تليفزيوني بوجه وجسم نحيف إلى حد كبير.