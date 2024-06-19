الأربعاء 19 يونيو 2024
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ما سر تصنيف "ولاد رزق 3" كفيلم للكبار فقط؟.. طارق العريان يوضح

أولاد رزق 3
أولاد رزق 3

نجاح كبير حققه فيلم “ولاد رزق 3” على مدار أيام قليلة من عرضه ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي، رغم تصنيفه كفيلم للكبار فقط في بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية.

ما سر تصنيف “ولاد رزق 3” كفيلم للكبار فقط؟

 المخرج طارق العريان أجاب عن هذا التساؤل، مؤكدًا أن الهدف كان عرض العمل دون مونتاج لأي مشاهد تؤثر على أحداثه، وعلق: "العمل مليء بالرسائل الإيجابية".

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مفاجآت "ولاد رزق 3"
وتابع العريان في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"ظهور المصارع تايسون فيوري إحدى أهم مفاجآت العمل، خاصةً أنه المشاركة السينمائية الأولى في مسيرته".

وتابع: كذلك مشاركة الفنان كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم، وقد أدخلنا الكثير من الأكشن في الجزء الثالث من العمل، لتحقيق الإبهار البصري لكل من يشاهد العمل" .

 

أبطال "ولاد رزق3 " 
 فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

نجاح كبير للجزءين الاول والثاني

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليونا، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

نجاح كبير للجزئين الاول والثاني من ولاد رزق ولاد رزق العريان المخرج طارق العريان لطفي

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