الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرقة النيل تُحيى حفل عيد الأضحى بممشى أهل السويس (صور)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

تتوالى فعاليات البهجة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بجميع المحافظات احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

وشهد ممشى أهل السويس، حفلًا فنيًا أحيته فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

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منال إبراهيم تقدم حفلاً مميزًا في السويس 

وقدمت الفرقة بقيادة الفنانة منال إبراهيم، باقة من الأغاني الشعبية في أداء جماعي منها "يا عين صلي على النبي، السيرة، طلي من المشربية، بتناديني تاني ليه، عند السواقي، رايحة فين يا حاجة، ومصر الحقيقة".

وفي الجزء الثاني من الحفل، قدمت الفرقة مجموعة من المواويل من الفلكلور الشعبي في أداء فردي، واختتمت الفعاليات بفقرة عزف على الآلات الشعبية منها: المزمار والطبلة والأرغول، وسط تفاعل كبير من جمهور السويس.

أقيم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبدالمنعم حلاوة.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجًا مكثفًا للاحتفال بعيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات، تقدم خلاله 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية المجانية ومنها الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا الثمانينيات والتسعينيات" المقرر عرضها مساء غدٍ الخميس بقصر ثقافة القناطر، بعد الحفل الثالث اليوم بالسامر.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية للأطفال والكبار، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.

جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
الهيئة العامة لقصور الثقافة المحافظات أهل السويس السويس الشعبي

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