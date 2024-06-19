إيرادات فيلم ولاد رزق 3 بالكامل

يحقق فيلم ولاد رزق في جزئه الثالث ردود افعال ايجابية للغاية على مستوى الإيرادات عقب أسبوع من عرضه، محققًا إيرادات مقتربة من الـ100 مليون جنيه، في رقم قياسي جديد على السينما المصرية.

واستطاع الفيلم منذ أول يوم لعرضه أن يحقق إيرادات بالملايين، حيث كسر الفيلم الرقم القياسي المسجل باسم الفنان كريم عبدالعزيز بفيلمه بيت الروبي الذي تعدى حاجز العشرة ملايين جنيه، ليحقق العمل مساء أمس الثلاثاء، إيرادات وصلت إلى 23 مليون جنيه، ليتصدر المشهد السينمائي الخاص بعيد الأضحى بشكل مميز.

الفيلم واصل تحقيقه لاعلى إيرادات بالسينما المصرية على مر التاريخ ليحقق 93 مليون جنيه في أول أسبوع لعرضه، والعمل في تزايد كبير على مستوى الإيرادات خاصة وأن عيد الأضحى أمامه أكثر من يوم على انقضاءه وهناك إجازة تمهد لزيادة إيراداته.

أبطال وصناع ولاد رزق 3- القاضية



"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

قصة فيلم ولاد رزق 3- القاضية

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في العالم العربي 279 مليون جنيه مصري في الأسبوع الأول من عرضه، وجاءت إيرادات الفيلم في الدول العربية كالآتي:

مصر: إجمالي الإيرادات 92 مليون جنيه.

السعودية: إجمالي الإيرادات 85 مليون جنيه.

دول الخليج: إجمالي الإيرادات 87 مليون جنيه.

العراق والشام: إجمالي الإيرادات 15 مليون جنيه.

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