الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد نجاح "ولاد رزق 3".. طارق العريان يكشف عن مفاجأة الجزء الرابع

أحمد عز
أحمد عز

أكد المخرج طارق العريان، أن الإيرادات التي حققها فيلم “ولاد رزق”، ناتجة عن الشعبية الكبيرة التي حققها العمل على مدار جزءيه السابقين.

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وأشار “العريان” في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك جزء رابع من ولاد رزق"، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته أجزاء الفيلم الثلاثة في الشارعين المصري والعربي.

وتابع:"حتى الآن، لا يوجد سيناريو أو فكرة للجزء الرابع، إلا أن هناك دعمًا كبيرًا من جهات الإنتاج، ومن المتوقع أن يُتخذ قرار بإنتاج الموسم الرابع من العمل"

وأكد أن الفنان كريم عبدالعزيز سيكون شخصية أساسية في العمل إذا تم إنتاج الجزء الرابع، إلا أنه إلى الآن، لا يوجد اتفاق نهائي".

أبطال وصناع ولاد رزق 3 القاضية
"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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