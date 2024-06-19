28 يونيو.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الجمهورية

تحيى فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية حفلاً غنائيًا يوم 28 شهر يونيو، على خشبة مسرح الجمهورية، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يحييها عدد من المطربين، وتقدم الفرقة خلالها مجموعة كبيرة من أغنيات الزمن الجميل التى تطرب الجمهور الحاضر.

يذكر أن فرقة عبدالحليم نويرة تأسست فى عام 1967 بقيادة المايسترو عبدالحليم نويرة الذى كان له الفضل فى تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية، بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا، تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبدالحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتا وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.