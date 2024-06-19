لأول مرة.. محمد يحيى يشارك كموزع فى أغنية "تتحبى" لـ عمرو دياب

نجاح كبير حققه الملحن محمد يحيي بتعاونه مع كبار المطربين على رأسهم الهضبة عمرو دياب وإليسا وجورج وسوف وتامر حسنى وحماقى وغيرهم.

وشارك “يحيي” لأول مرة في توزيع أغنية “تتحبى” التى طرحها عمرو دياب مؤخرًا، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان محمد يحيى وميكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية الهضبة الجديدة

الدلع يِتشال له ناسه، والهّنا بقىّ ليكى حصري والجمال أنتى أساسه، حاصري قلبى وعينى حاصري، مش ها أبالغ ف المزايا، مش ها أعِد وأقول ياعينى شوفى نفسك ف المرايا شوفي وإنتى هاتُعذُريني تتحبى .. تتعشقي، أه حرام تتعبى أو تشقي، تتهني .. تتمني تتطلُبى طلباتِك مني، هو مين يفلت يا ويله؟ اللى عينيك جت ف عينيه، وأنتى واقفه بتِسحريلهُ عاللى شايفهُ الله يعينه واللى مالهوش في الشقاوة لو شافِك يتشاقىّ عادي، يا نهار أبيض ع الحلاوة القمر طل الليلادي .





أعمال محمد يحيى مع الهضبة

تعاون الملحن محمد يحيي مع عمرو دياب في عدد من الأغانى تخطت أكثر من 30 أغنية منها طول منا شايفك، لو قادر، روحى مرتحالك، خليك معايا، يدق الباب، خلينا نشوفك، ريحة الحبايب، ياروقانك، الجو جميل، ناس حلوة، اللوك الجديد، ماتيجى نفك، مضحوك علينا، خلص على قلبى، وغيرها من الأغانى التى تركت بصمة كبيرة مع جمهور وعشاق عمرو دياب.