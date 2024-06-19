الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود الليثى فى عيد ميلاد أحمد مكى: "حققت حلم الانضمام لعيلة الكبير"

مكي والليثي
مكي والليثي

احتفل الفنان محمود الليثي، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، بعيد ميلاد الفنان أحمد مكي.

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ونشر الليثي صورة جمعته بمكي، علق عليها: «بمناسبة عيد ميلاد مكي، كنت عايز أقول إن من أهم إنجازاتي السنة دي إني حققت حلم صغير إني أكون جزء من عيلة الكبير».

وتابع: «ده يرجع لأسباب كتير أوي، أهمها إن أحمد مكي بالنسبة لي كان ثورة في الكوميديا بمصر، وكنت بتفرج عليه وأنا مبسوط إن بقى عندنا عقليات بتفكر بره الصندوق وبتعمل كوميديا مختلفة وجريئة، ومنتظر منه الجديد إن شاء الله، كل سنة وأنت طيب يا كبير.. وشكرا لبرج الجوزاء المحترم».

عيد ميلاد أحمد مكي

يحتفل الفنان أحمد مكي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ44 إذ أنه من مواليد 19 يونيو عام 1980، ويعقد مكي هذه الأيام اجتماعات مكثفة مع المؤلف هاني سرحان والشركة المنتجة لمسلسل الرمضاني الجديد للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل الذي يجمعه للمرة الأولى المؤلف هاني سرحان.

يذكر أن أحمد مكي قرر إنهاء سلسلة الكبير اوي بعرض الجزء الثامن من العمل وعرض في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8
يقوم عدد من النجوم ببطولة مسلسل "الكبير" الجزء الثامن، وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف.

مسلسل "الكبير أوي 8" من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني وتامر مرسي، وهو من إخراج أحمد الجندي.

محمود الليثي الليثي مكي عيد ميلاد الفنان أحمد مكي أحمد مكى

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