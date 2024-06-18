الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد النبوي يشكر مصمم موسيقى تتر فيلم "أهل الكهف": تعيش السينما المصرية

فيلم اهل الكهف
فيلم اهل الكهف

وجه الفنان خالد النبوي، الشكر لمصمم تتر الموسيقى لفيلم “أهل الكهف” بالإضافة إلى مونتير العمل.

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وكتب خالد النبوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: “عن الناس الحلوة اللي أبدعت فيلم أهل الكهف، شكرا أحمد حمدي مونتير الفيلم و شكرا فاهير أتاكوجلو مؤلف موسیقى الفيلم  ساهمتم في صنع فيلم كبير أصلي بإشراف المخرج الكبير عمرو عرفه وتعيش السينما المصرية أهل الكهف حاليا في دور العرض” .

 

فيلم أهل الكهف
فيلم “أهل الكهف” للفنان خالد النبوي مأخوذ عن مسرحية بالعنوان نفسه للكاتب الكبير توفيق الحكيم، وكتب أيمن بهجت قمر معالجة سينمائية للمسرحية، وهو من بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل، وريم مصطفى ومحمد فراج ومحمود حميدة، وبسنت شوقي وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

 

أهل الكهف السينما المصرية السينما المصرية أهل الكهف أحمد حمدي مونتير الفيلم موسیقى الفيلم أتاكوجلو مؤلف موسیقى الفيلم خالد النبوي

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