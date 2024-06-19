الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسين الجسمى عن حفل الكويت: "جمهور يحتضننى" (صور)

حسين الجسمي
حسين الجسمي

سهرة غنائية كاملة العدد، قدمها الفنان الإماراتي  حسين الجسمي  مع الجمهور الكويتي في مهرجان ليلة عمر 2024 بقاعة أرينا الكويت، والذي وقف على خشبتها للمرة الأولى.

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وأعرب "الجسمي" في بداية الحفل، عن سعادته بالتواجد في الكويت، مهنئًا أمير البلاد والشعب الكويتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال: "عيدكم مبارك يا أهل الكويت.. نهني والدنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الله يحفظه.. ونهنيكم بعيد الأضحى".

وأضاف: "الليالي معاكم ساحرة بجمال حضوركم .. وكلها فن وذوق وحشمة.. أنا في الكويت يعني أنا في الإمارات".


وأعرب الجسمي بين فقرات الحفل قائلًا: "عندما أغني أمام الجمهور الكويتي فإنه يحتضنني"، وأنا سعيد بتواجدي المستمر بين أحبابي في هذه الديرة التي نشتاق لها باستمرار.

حفل ناجح للجسمي في الكويت 

وتنقل “الجسمي” خلال الحفل، بين مجموعة كبيرة من الأغنيات التي نظم جدولها مع الجمهور الذي غنى وفرح وصفّق وكان التميز عنوانه، وطالب بالأغنية تلو الأخرى من أغنياته المفضلة.

وعندما وصل الجسمي إلى تقديم أغانيه على آلة البيانو، أهدى الأغنية التي قدمها الى الفنان عبدالله الرويشد، وقال قبل أن يؤديها: "بغني أغنية إهداء لشخص أحبه جدًا أو هما بالأحرى شخصين، وهى رسالة محبة ووفاء مني لشخص كويتي عزيز علينا جميعًا وهو سفير الأغنية الكويتية الفنان عبدالله الرويشد، وقدم أغنية "يا ناسين الحبايب"، وأتبعها بأغنية "تعبت" من أغنياته الخاصة أيضًا على آلة البيانو.

حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
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