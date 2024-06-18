الثلاثاء 18 يونيو 2024
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أحمد عز : شخصية رضا في "ولاد رزق" بئر ماء لا ينضب من الإيفيهات

احمد عز
احمد عز

قال الفنان أحمد عز، إن فيلم ولاد رزق بمثابة نجاح كبير وتحدي جديد بالنسبة إليه، لافتًا إلى أن العمل يستكمل نجاح أجزائه السابقة والتي بدأت منذ 2014 .

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وعن تفاصيل شخصية رضا التي يقدمها في العمل قال لـ"الدستور : "شخصية رضا أنا بحبها على المستوى الشخصي كثيرًا، وأنا من محبي تفاصيلها الكثيرة التي تم الاتفاق على طباعها مع المخرج طارق العريان قبل التصوير، وأنا أشعر أن مفرادات اللغة نفسها التي يتكلم بها رضا تأتي بشكل وقتي ولحظي خلال تصوير المشهد وذلك بالاتفاق مع العريان".

وأضاف: "بعدها يتم إضافتها للمشهد بعدما يشعر بها، وأنا أعتبر شخصيتي في ولاد رزق هي بمثابة بئر ماء لا ينضب بمفرداته وإيفيهاته وطريقته الفريدة في الكلام وأتمنى أن أقدمها طوال سنوات قادمة مع زيادة نضجها وتفاصيلها".

 


قصة فيلم ولاد رزق 3
تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3- القاضية
"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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