رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويحيل طلبات المناقشة للجان المختصة

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة طلبي مناقشة بشأن مال الوقف وإحلال المساجد والمناقشات التي دارت حولهما وتعقيب الوزير إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنهما.

جاء ذلك قبل إعلان رئيس المجلس رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، ومعاودة الانعقاد 9 يونيو المقبل.

وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إنه فيما يتعلق بهيئة الأوقاف، فالأصول عظيمة ولكننا مكبلون بقوانين نرجو أن يساعدنا المجلس فيها، مثل الإيجار القديم، لأن معظم ثروتنا العقارية في المساكن والأعيان، وهناك أماكن قيمتها السوقية 800 مليون جنيه، وإيجارها وفق القانون 8 جنيهات، وبعض المناطق إجمالي الإيجارات القديمة فيها أقل من راتب المحصل، لذلك نحتاج دعم المجلس.

وتابع، أن مال الوقف ذو طبيعة خاصة، وأتمنى أن نناقش على الأقل إسكان الأوقاف، ونأخذ فترة انتقالية لإصدار القانون، لكن دون تعديل تشريعي لنا لن نستطيع أن نحدد عائد الأصول لتكون أعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة.