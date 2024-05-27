وزير الأوقاف: عهد الرئيس السيسى هو العصر الذهبى للدعوة وعمارة المساجد

وصف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكونه العصر الذهبي للدعوة وعمارة المساجد، مشيرًا إلى أن عدد المساجد التي جري تجديدها وصيانتها وتطويرها وفرشها منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم قدرت بنحو 12.15 ألف مسجد، بتكلفة قدرها 18.400 مليار جنيه.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبدالعليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.

تطوير غير مسبوق للمساجد

وأضاف "جمعة" أن ما شهدته مصر من مساجد جديدة أو تطوير للمساجد القائمة غير مسبوق في الدولة المصرية، بل لا أعلم أنه تم هذا الإنجاز في مثل دولة أخرى، مشيرًا إلى حجم التطور الذي شهدته مساجد آل البيت التاريخية ولم تشهده سابقًا منها مساجد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وعمرو بن العاص، وبصورة في غاية الدقة والإتقان.

ولفت "جمعة" إلى أن التطوير الذي يطول مساجد آل البيت لم يقتصر على تطوير المسجد إنما محيطه، معتبرًا أن ما حدث في مسجد عمرو بن العاص غير مسبوق، وأن هناك شركات صيانة وأمن ونظافة متخصصة تتولى هذه المساجد.