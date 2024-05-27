الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: تدريب مجانى لـ340 سيدة وفتاة فى 4 محافظات على 7 مهن تحتاجها سوق العمل

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

بتوجيهات من وزير العمل، حسن شحاتة، دعت الوزارة، اليوم الإثنين، الفتيات والسيدات الراغبات فى الحصول على دورات تدريبية مجانية، في محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وبني سويف، وسوهاج، إلى تسجيل بياناتهت للحصول على دورات مجانية فى مجالات: تدوير الأقمشة والملابس والبلاستيك (Upcycle)، وصناعة مشغولات الجلود، وتصفيف الشعر والتجميل، وصناعة الحلويات، وصيانة التليفون المحمول، وصناعة الاكسسوارات، وصناعة المنسج، وذلك ضمن مشروع تعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة، ليستفيد منها 340 من الفتيات والسيدات للتأهيل لسوق العمل في تلك المحافظات.

يأتي هذا النشاط في إطار البرنامج  الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة  UN Women Egypt، ومنظمة العمل الدولية (ILO) " تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج  هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر".

ويتم تنفيذ هذه البرامج بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، ووزارة العمل، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا"، والوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA Egypt Office ، وبالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم.

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رابط للتقديم.. و255 فرصة للتدريب العملي وجوائز  للمتدربات المتميزات

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، اليوم، أن البرنامج يهدف إلى: تدريب وتنمية مهارات 340 فتاة وسيدة على المهارات الحياتية والتخصصات المهنية المختلفة، وتوفير 255 فرصة للتدريب العملي للمتدربات المتميزات، وأيضًا توفير 130 حقيبة تحتوي على "عدة العمل" اللازمة وفقًا لاحتياجات كل تخصص للمتدربات المتميزات، كما يشمل التدريب 7 تخصصات حرفية.. وأن مدة التدريب: 3 أيام للتدريب على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف، ومدة تتراوح بين 10 و20  يومًا تدريبًا فنيًا،حسب تخصص الحرفة أسبوعيًا، وذلك من الأحد إلى الخميس، ومدة لا تقل عن 15 يومًا تدريبًا عمليًا للمتميزات.

كما أن التدريب تفاعلي وبالحضور الشخصي وليس متاحًا عبر الإنترنت، وتحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية.

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وحددت الوزارة، شروط الالتحاق بالدورة التدريبية، حيث التدريب متاح للفتيات والسيدات من محافظات "القاهرة الكبرى والإسكندرية وبني سويف وسوهاج"، ويشجع التدريب التحاق الفتيات والسيدات من ذوي الهمم، مع إجادة القراءة والكتابة "يُفضل خريجي المدارس الفنية"، وأن السن لا تقل عن 18 سنة، مع اجتياز المقابلة الشخصية، ويشترط الخبرة السابقة في مجال الخياطة في حالة التقدم لبرنامج تدوير الأقمشة والملابس، والاختيار للمقابلة الشخصية بأسبقية التسجيل، كما سيتم الإعلان عن أماكن التدريب، وموعد البدء فور الانتهاء من عمل المقابلات الشخصية للمتقدمات.. ونوهت الوزارة إلى أنه يمكن التقديم من خلال رابط الاستمارة التالي: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i9cY1p3g7E2vjP0-yRD7yMGWEUXU_XxBo3NDH0ch_V5UQlhSWVRVNjZZWFRCSVcyR0JLMFJZWVZLUCQlQCN0PWcu
 

حسن شحاتة دورات تدريبية مجانية تدوير الأقمشة البلاستيك تصفيف الشعر والتجميل

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