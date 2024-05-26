الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: لدينا فرص عمل جديدة من دول مختلفة سيتم الإعلان عنها قريبًا

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن الدولة المصرية تمتلك عمالة ماهرة مدربة على العديد من المهن المطلوبة بسوق العمل في الداخل والخارج.

وأضافت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن وزارة العمل تمتلك نحو 38 مركز تدريب مهني، موزعين على كافة محافظات مصر، تقوم من خلالها على تدريب الشباب مجانا على المهن المطلوبة بسوق العمل، وإعطائهم شهادات بذلك.

طلبيات وظائف من 3 دول خارجية

وأشارت هبة، أن هناك إقبالا كبيرا على العمالة المصرية بالخارج، حيث ورد للوزارة حتى الآن طلبيات وظائف من 3 دول، سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأوضحت، أن فرص العمل المطلوبة حاليا بدولة اليونان تتعلق بالموسم الزراعي، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد توفير فرص عمل في مهن أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

قاعدة بيانات لكل الشباب الراغب بالعمل في الخارج

وأضافت، أن الوزارة حاليا تقوم بالتواصل مع عدد من الدول لتوفير فرص عمل للشباب الراغب في العمل بالخارج، مشيرة أن الوزارة تعد حاليا قاعدة بيانات لكل الشباب الراغب في العمل بالخارج، والذي قام بالتقديم عبر موقع الوزارة المعلن عنه، مناشدة الشباب بسرعة التقدم للحصول على فرصة عمل، موضحة أن من لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل من المعلن عنها حاليا، سيتم توفير فرص أخرى له خلال الفترة المقبلة.

كان قد اتفق حسن شحاتة وزير العمل، خلال اجتماع له مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما، على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة، ومُدربة إلى دولة اليونان، وتفعيل كل أشكال التعاون والاتفاقيات، والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

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