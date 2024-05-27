وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل المطرية بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين بشكل لائق

قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة، افتتحت المقر الجديد لمنطقة عمل المطرية، وذلك بعد تطويره بشكل يليق بكيان ينتمي لوزارة العمل بجهود وسواعد العاملين بالمديرية، وتجديده وإعادة هيكلته واستلامه بعد التطوير، حتى يتسنى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى سهولة ويسر، ليكون مقرًا لمكاتب تشغيل وعلاقات وتفتيش المطرية وعين شمس والحدائق والزيتون والمرج، للعمل وفقًا لمنظومة العمل المميكنة فى جميع ملفات عملها فيما يخص التشغيل واستخراج شهادات القيد ( كعوب العمل المميكنة )، أو شهادات مستوى المهارة ومزاولة الحرفة فى شكلها الجديد المؤمن، وكذلك تسجيل راغبى العمل بالداخل والخارج، ومهام التفتيش على المنشآت عماليًا وفى مجال السلامة والصحة المهنية وفق منظومة الحوسبة التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة، لتسهيل مهمة المفتشين ميدانيًا وحكومة عمليات التفتيش، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل المستمرة فى تطوير مكاتبها التابعة وتفعيل أدائها لمهامها المنوطة بها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى ظل الجمهورية الجديدة.

مديرية العمل بمحافظة القاهرة





وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريره للوزارة، ان تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتطوير أنظمة العمل داخل المديريات ومكاتبها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال المنظومة الرقمية التي بدأتها الوزارة لرقمنة كافة ملفات عملها في إطار إستراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030، وأضاف مدير المديرية أن المديرية بتطوير البنية التحتية لمنطقة عمل المطرية ومقرها وعنوانه: مساكن الشيخ غراب خلف قسم الحدائق، بشكل يليق بمديرية عمل القاهرة، وذلك خلال ٣ أيام، حيث جرى افتتاح المقر الجديد يوم الأحد الموافق 26/٥/٢٠٢٤، وذلك بعد افتتاح منطقة عمل الساحل بعد تطويرها يوم الأحد الماضى 19/5/2024، بحضور كلا من احمد هنيدى مدير مكتب الفنى، ومحمود صقر مدير وحدة الصناديق، وياسمين علي مدير مركز المعلومات، ومتابعة سير العمل على استخراج شهادات القيد المميكنة، ومقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل الذى شارك فى أعمال التطوير وهم: أحمد محمود، ومحمود صقر، وسامى خليل، وأحمد زايد، وأحمد فوزى، وسيد عبد الفتاح، وعيد صالح، ومحمد فؤاد وإبراهيم جودة، ومحمود عبد ربه، وممدوح رجب من العاملين بالمديرية ، كما أكد على أنه سوف تتوالى أعمال التطوير لتشمل جميع المكاتب التابعة للمديرية، محددًا المنطقة القادمة في التطوير وهي منطقة عمل شرق مدينة نصر.