إسكان البرلمان توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مشروع الصرف الصحي بالصف والعياط وأبو النمرس

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الصف وأبو النمرس والعياط بحضور ممثلي الحكومة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سعد نويصر، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الصف- محافظة الجيزة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تشغيل محطة صرف عزبتي التابوت والرفاعي، المكلف بإنشائها جهاز مدينة 6 أكتوبر- الجيزة.

وارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرى بمركزي البدرشين والعياط- محافظة الجيزة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرى مدينتي أبو النمرس والحوامدية- محافظة الجيزة.

وأوصت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتشكيل لجنة مكونة من الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وأحمد عبد الخالق رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

كما تضم اللجنة السادة النواب مقدمي طلب الإحاطة: النائب أحمد سعد نويصر، والنائب نادر الخبيري، والنائب حسام عاشور. وذلك خلال الأسبوع القادم، للمعاينة على أرض الواقع والوقوف على ما تم إنجازه من المشروع وموعد انتهاء تنفيذ ما تبقى من المشروع.