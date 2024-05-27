الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب التنسيقية: يجب تغيير السياسات الثقافية.. والجامعات الأهلية بشكلها الحالي

رامي جلال عضو مجلس
رامي جلال عضو مجلس الشيوخ

قال رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، إن الحكومة المصرية تهتم بجسد الثقافة المصرية متمثلًا في إنشاء وتجديد المؤسسات الثقافية مثل قصور الثقافة وغيرها، دون تقديم الكثير من المجهودات لروح العمل الثقافي وهي السياسات الثقافية المتبعة، والتي تمثل في مجملها أنماطًا ثقافية توجه الثقافة، بينما الأصل أن الثقافة للجماهير، وعلى الدول أن تُسير العمل الثقافي الذي تقدمه الجماهير في مؤسسات أهلية مثل الجمعيات الأهلية، والتعاونيات الثقافية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025.

وفيما يخص الجامعات الأهلية، قال جلال إن الحكومة تريد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، في ظل خفض الإنفاق على الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أنه في ضوء انتداب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية، وكذلك الاحتفاظ بالأنماط نفسها في التعيينات والترقيات، ودون إرسال الطلاب إلى الخارج أو استقدام خبرات خارجية للتدريس، فنحن ننقل جينات الجامعات الحكومية في مبانٍ أكثر تطورًا وجودة، في تكرار لتجربة الجامعات الحكومية، لتتحول الجامعات الأهلية في تفسيرها النهائي إلى منافس للقطاع الخاص، بما يمثل اخلي عن مجانية التعليم الجامعي.

وطرح نائب التنسيقية تساؤلًا للحكومة عن رؤيتها فيما يخص فلسلفة التعامل مع الجامعات الأهلية.

النائب رامي جلال تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحكومة المصرية الثقافة المصرية المؤسسات الثقافية

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