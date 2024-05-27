ننشر استعدادات محافظة مطروح لموسم الصيف السياحي 2024

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حرص جميع أجهزة المحافظة على الاستعداد الجيد لموسم الصيف السياحي، مع إدراك أهميته الاقتصادية لأبناء المحافظة، والعمل على توفير مزيد من الخدمات لتسهيل حركة المواطنين والزائرين في مطروح سواء على طول الساحل أو داخل مدينة مرسى مطروح، وذلك للظهور بالشكل اللائق وتفادي كافة الملاحظات، بالإضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه يتم التنسيق بشأن أصحاب تراخيص الشواطئ العامة، مع التأكيد على أهمية حُسن التعامل مع المصطافين ومنع أي تجاوزات، وتحمل المسؤولية والمشاركة الجماعية في الحفاظ على نجاح موسم الصيف السياحي أمام أهالي المحافظة وزوارها.

كما تم الإعلان عن فتح باب التقديم للمنقذين في الشواطئ، وجارٍ الاختيار لتوزيعهم بمعداتهم على الشواطئ، مع تحمل كل منهم مسؤولية اسمه تحت إشراف رئيس الشاطئ، وتشديد على تجهيز وإعداد دورات المياه العامة بالشواطئ بالشكل المناسب مع المتابعة المستمرة.

_تطوير الكورنيش



وأوضح أنه سيتم في شهر أكتوبر القادم بعد انتهاء الموسم السياحي، ليكون بشكل لائق وحضاري ضمن تطوير مدخل المدينة وعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة على مسافة 100 كم، بما في ذلك الطرق الرئيسية داخل المدينة والطريق المؤدي إلى الشواطئ السياحية مثل عجيبة والغرام والرميلة.

ويتم تنفيذ هذا المشروع من قبل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، مع المتابعة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمطروح.

وقدم البيان شكره للقيادة السياسية على اهتمامها الكبير بمطروح والمشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرضها.

_منع الإشغالات



أكد محافظ مطروح على الالتزام بمنع الإشغالات في منطقة غرب الكورنيش، بدءًا من منطقة الشراع حتى البوسيت، لإتاحة رؤية البحر، وكذلك في شوارع وسط المدينة للحفاظ على الشكل الحضاري.

وأشار إلى استكمال مخطط تخصيص أماكن للاشغالات في الجانب الشرقي للكورنيش، ومواصلة عمل حملات المرافق الدورية لمنع أي إشغالات وإزالتها، وتكثيف أعمال النظافة.

كما أكد على أهمية الثقافة والوعي البيئي لدى المواطنين للمساهمة في تخفيف معاناة تجميع القمامة من الشوارع والطرقات، نظرًا للخطر البيئي والصحي الذي تشكله، وأيضًا الأضرار التي قد تحدث للشكل العام.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين وزوار المحافظة بضرورة الالتزام بوضع القمامة في أماكنها، وتفعيل مبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني وعدد من الجامعات في مجال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري.

كما أشار إلى استمرار جهود إعادة الشيء لأصله في شوارع وطرق المدينة لتسهيل حركة المواصلات والمواطنين.

وأضاف محافظ مطروح أنه جارٍ إعداد الضوابط والمحددات لكيفية استغلال الشواطئ، والحفاظ على تحقيق العائد الاقتصادي من موسم الصيف السياحي، مع الحرص على التواصل المستمر بين المحافظة والشباب للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لتحقيق الاستفادة لأبناء المحافظة.

كما أشار إلى أنه بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، يُجرى الإسراع في الانتهاء من إنشاء محطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف م3 تصل إلى 130 ألف م3، لتصبح كمية الطاقة الإنتاجية لمحطات الرميلة 125 ألف م3 يوميًا، بما يكفي احتياجات مدينة مرسى مطروح حتى عام 2037، طبقًا للمخطط العام للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد على التجهيز لتشغيلها قريبًا، بالإضافة إلى الوارد من محطة تحلية الضبعة.

_رحلات الشارتر



تابع محافظ مطروح أنه في مجال السياحة الخارجية استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، في 16 مايو، أولى رحلات طيران الشارتر السياحي القادمة من دولة التشيك كأولى الرحلات السياحية المبشرة بموسم سياحي كبير إن شاء الله. بالإضافة إلى استعداد مطار العلمين الدولي لاستقبال الرحلات السياحية لموسم الصيف السياحي قريبًا، مع أهمية المتابعة المستمرة والجاهزية، خاصة تجهيز الشواطئ والمزارات السياحية لاستقبال ضيوف المحافظة والتنسيق مع الشركات والفنادق التي تستقبل الأفواج السياحية وتسهيل كافة الإجراءات السياحية، بالإضافة إلى إجراءات التأمين والحجر الصحي من خلال مديرية الصحة بمطروح.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه في إطار الاستعدادات لموسم الصيف ستتم المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة على مدار 24 ساعة استعدادًا لأي طوارئ وتكثيف الجهود في قطاع الصحة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وسيارات قطاع الإسعاف خاصة على طول الساحل وداخل مدينة مرسى مطروح، مع تواجد الفرق الطبية والأدوية اللازمة، والاستعداد لافتتاح وتشغيل مستشفيات الحميات والصدر قريبًا بمرسى مطروح. كذلك، يتم الإعداد في مديرية التموين والتجارة الداخلية لتوفير مزيد من الكميات خاصة الغذائية والوقود مع استقبال زوار المحافظة وتكثيف جهود قطاع الكهرباء لأعمال الصيانة واستقرار التيار الكهربائي وتوفير حجم الطاقة اللازمة خلال موسم الصيف. كذلك، التعاون والتنسيق مع مديرية أمن مطروح بشأن التواجد الأمني والشرطي وتنظيم حركة المرور مع الإقبال الكبير على المحافظة.