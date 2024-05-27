الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ياسمين عبدالعزيز تدعم القضية الفلسطينية.. ماذا كتبت؟

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

استنكرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ما وقع مساء أمس، على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، للشعب الفلسطيني المتواجد في خيام النازحين برفح الفلسطينية، والذي أسفر عن سقوط حوالي 40 شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال والكبار.

 

وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الكثير من الفيديوهات الخاصة بمذبحة ربح، والتي توضح من خلالها المجازر التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين أثناء تواجدهم داخل خيامهم.

وعلقت على أحد الفيديوهات التي شاركتها عبر خاصية الـ"ستوري" على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل".

 

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.

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