الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مجلس الشيوخ: الوقف له حجة ووثيقة ولها إطار انفاق معين

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن الوقف له حجة ووثيقة ولها إطار إنفاق معين، يغل يد المتصرف فى هذا المال فالأمور ليست أن المال موجود تحت يد الوزير فيتم توجيهه كيف شاء بل هو أمر له جانب شرعي وقانوني يحد من بعض هذه الأمور.

وطالب النائب اللواء فاروق المقرحي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، بإنشاء إدارة مباحث داخل وزارة الأوقاف، وقال: "الأوقاف فيها من الفساد ما فيها، وهذا الإجراء سيحصل لها على الكثير من الأموال المهدرة ".

وأضاف: "هناك وقائع لمستها شخصيا عندما كنت نائبا عن دائرة الدلنجات، وحققت فيها وأنقذت فدان للأوقاف كان يباع بـ 22 ألف جنيه، رغم أنه يساوي ملايين، وهناك ارض اخرى ضاعت لعدم العلم بها فى نفس المكان ".  

وتابع: "الوزير معذور لأنه رجل دعوة وسياسة عشرة على عشرة، ويقدم للدولة خدمات كثيرة فى مجال الدعوة والقضاء على الارهاب. انما هيئة الاوقاف تحتاج وقفة غير عادية".

ومن جانبه طالب النائب هاني نعمة الله عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، وزير الأوقاف بالتدقيق فى اختيار الائمة الذي يتم إرسالهم للخارج. 

وقال “نعمة الله” خلال مناقشة أزمة ائمة المساجد: "يجب الاهتمام بتدريب الائمة المرسلين للخارج لأنهم صورة مصر، فعندما يتحدثون للمصريين فى الخارج يجب ان يشجعوهم على احترام  ما يدور وفى هذه ابلاد حتى لا ياتي منهم شكاوي بأنهم يحرضون الناس على بعض الاشياء". 

وأضاف:" اعداد المساجد تزيد في اوروبا، و يجب اختيار الائمة المناسبين للسفر والاهتمام بالخطاب الديني الذي يقدموه حتى لا يتعارض مع ما يخص هذه البلاد ".

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