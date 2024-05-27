وكيلة مجلس الشيوخ: إيرادات وأرباح عوائد الوقف تضاعفت بنسبة بلغت نحو 279%

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من كل من النائب محمد عبدالعليم الشيخ والنائب يوسف عامر بشأن بعض الملفات الخاصة بوزارة الاوقاف: أضم صوتي لصوت الزملاء مقدمي طلب المناقشة إذ ان المساجد التي هي بيوت الله تحتاج منا جميعا كل الاهتمام والرعاية والصيانة، خاصة ما كان له أهمية أثرية وتاريخية وسياحية، فهي بمثابة ذاكرة الأمة، كما أنوه بالفعل إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة للكوادر البشرية العاملة في المساجد على اختلاف وظائفهم ومهامهم، إذ يقومون بدور لو أحسنوا أداءه، لكان بمثابة مساهمة بالغة الخطورة والأهمية في التنوير والتوعية وبث روح الانتماء والحفاظ على الهوية الدينية والوطنية.

وأضافت: من المُنصف أن أشيد بالجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف بقيادة وزيرها صاحب الرؤية وواضح الهدف معالي الدكتور محمد مختار جمعه الذي تشهد المساجد في عهده رعاية غير مسبوقة، من حيث الإنشاء والإحلال والتجديد، فضلًا عن برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بأحدث الوسائل والنظم، وبما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية.

وتابعت: وفي هذا الصدد ثمة كلمة شكر وتقدير لاستجابة سيادته الدائمة والفورية لمطالب المواطنين في كافة الانحاء بشأن متطلبات المساجد على اختلاف تنوعاتها.

تنمية مال الوقف

وفيما يتعلق بالوقف، قالت مما لا شك فيه أن دعمه والتأكيد على دوره بات يحتاج لمزيد من المساندة، حتى يستعيد أهدافه التنموية والإقتصادية والاجتماعية، وذلك بالقطع لن يتأتى إلا بتضافر الجهود الحكومية والخاصة والأهلية والأكاديمية والإعلامية، وأتصور أنه يمكن في هذا الصدد الاستفادة من الخبرات الناجحة في عديد من الدول العربية والإسلامية، التي نجحت في نشر هذه الثقافة، ودعم مشاركتها في التنمية على كافة الأصعدة.

وأكدت أنه للحقيقة والإنصاف، فإن وزارة الأوقاف الحالية نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في هذا المجال إذ تضاعفت إيرادات وأرباح عوائد الوقف بنسبة بلغت نحو 279% كما اصدرت الوزارة ولأول مرة أهم وأوسع أطلس وقفي في العالم، لتوثيق أعيان الوقف، فضلًا عن العديد من الجهود التي تستحق الإشادة مثلما تستحق الدعم والمساندة حتى تتواصل وتكتسب المزيد من الزخم.