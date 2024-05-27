عادل حسني: منتخب الساق الواحدة حقق مكاسب بالجملة من المشاركة في بطولة إفريقيا

أكد محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة أن البطولة الأفريقية التي احتضنتها مصر خلال الفترة من 18-27 مايو الجاري حققت العديد من المكاسب أهمها نجح منتخبنا الوطني في الصعود والتأهل لكأس العالم 2026، وكذلك اكتشاف عدد كبير من المواهب وأيضا نجاح البطولة بشهادة جميع الوفود.

ووجه محمد عادل حسنى شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه الكبير للبطولة مما ساهم في نجاح هذا الحدث.

وأضاف محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، أن المنتخب الوطني حقق إنجازا جديدا للرياضة المصرية، عقب خطف بطاقة التأهل لأول مرة في تاريخ اللعبة.

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوزاً على تنزانيا في مباراة تحديد المراكز السابع والثامن ضمن منافسات النسخة السابعة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو، والتي تقام علي ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

أكد حسني في تصريحاته اليوم أننا تأهلنا إلى نهائيات كأس العالم، وأن المنتخب واجه العديد من التحديات والإحباطات، ولكن اللاعبين كانوا رجالاً ونجحوا في حسم اللقاء رغم الإصابات والإرهاق. وأضاف أننا تغلبنا على الظروف بفضل دعم الدولة، ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، الذي لم يتأخر في تقديم أي دعم سواء قبل أو أثناء البطولة.

وأشار إلى أن كرة القدم للساق الواحدة هي إحدى الألعاب البارالمبية التي لم تحظى بحقها حتى الآن، وأن لدينا الفرصة في كتابة تاريخ في هذه اللعبة. وأكد أننا نجحنا في تقديم بطولة تنظيمية كبيرة وحصلنا على إشادات من الاتحاد الأفريقي واللجنة البارالمبية الدولية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب غانا نظيره المغربي في النهائي، في حين يواجه منتخب الجزائر نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ختام بطولة كأس أمم إفريقيا للساق الواحدة بالقاهرة

تختتم اليوم، الاثنين، منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٨ الي ٢٧ مايو الجاري والتي تقام بملاعب القطامية ببتروسبورت.

ومن المقرر أن تقام اليوم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومباراة الدور النهائي.

حيث يلتقي منتخبي نيجيريا والجزائر في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة الخامسة مساءً، فيما تقام المباراة النهائية بين المغرب وغانا في في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب نادي القطامية ببتروسبورت.

يذكر أن منتخب مصر نجح في احتلال المركز السابع بالبطولة القارية والمؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأخيرة له على تنزانيا أمس الأحد، بنتيجة 2/1.

ويشارك فى البطولة 13 دولة هى كل من جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا

بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة،

يذكر أن المنتخبات المشاركة فى البطولة تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، يصعد من كل مجموعة، الأول والثانى.

وتضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبيريا والمغرب وأوغندا، والمجموعة الثالثة غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، وسيراليون

ويضم المنتخب الوطني لفريق الساق الواحدة 15 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد ، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط :محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن .

الهجوم : حسني مبارك،

عبد الله مصطفي ، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة