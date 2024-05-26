الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب الساق الواحدة يخطف بطاقة التأهل الي نهائيات كأس العالم 2026

بطولة كأس الأمم الأفريقية
بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة

خطف منتخب مصر لكرة القدم الساق الواحدة بطاقة التأهل الي نهائيات كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة، وذلك عقب فوزه علي نظيره التنزاني  بنتيجة هدفين مقابل هدف خلال لقاء تحديد المراكز السابع والثامن، ضمن منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى  27 مايو الجاري، والتي تقام علي ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.


وسجل أهداف منتخب مصر زاهر محمد وإبراهيم بدوي، فيما سجل لمنتخب تنزانيا الفان كانثا هدف تنزانيا الوحيد.


بتلك النتيجة نجح منتخب مصر في حسم تذكرة التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة المقرر إقامتها في 2026 وذلك بعد حسم المركز السابع علي حساب منتخب تنزانيا.


وفاز بجائزة افضل لاعب  في اللقاء إبراهيم بدوي.


ومن المقرر أن يواجه منتخب غانا نظيره المغربي في النهائي، فيما يواجه منتخب الجزائري نظيره النيجيري على المركزين الثالث والرابع.

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