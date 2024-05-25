سارة سمير: لاعبو منتخب الساق الواحدة لديهم الإصرار لخطف بطاقة التأهل للمونديال

أكدت سارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، أنه تم عقد أكثر من جلسة مع لاعبي المنتخب الوطني لتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة أمام ليبريا ضمن منافسات النسخة السابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتي 27 مايو الجاري بملاعب بتروسبورت.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره ليبريا، ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى السابع والمؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة 2026.

وأضافت نائبة كرة القدم للساق الواحدة، أن المنتخب الوطني قدم مباراة كبيرة أمام أسود الأطلسي وكان قريبا من تحقيق الفوز، خاصة أننا كنا قريبين من تسجيل الهدف الثالث وحسم اللقاء بجانب إصابة قائد المنتخب محمود عبده بكسر في الكوع نتيجة أحد التدخلات العنيفة وهو ما زاد من صعوبة المباراة.

وتابعت: عقدنا جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى والإداري للمنتخب من أجل تحفيزهم، خاصة أن فرص المنتخب قائمة لحصد مركز متقدم لضمان التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة.

واختتمت سارة: نتمني أن يجد المنتخب مؤازرة جماهيرية قوية مثل المباريات السابقة، خاصة أن ذلك قدم انطباعًا جيدًا من أجل استضافة كأس العالم النسخة المقبلة، وأن اللاعبين لديهم الإصرار لخطف بطاقة التأهل.

ويضم المنتخب الوطني 15 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط: محمود عبدالعظيم، إسلام محمد فايز، محمد أحمد حسن.

الهجوم: حسني مبارك، عبدالله مصطفي، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، أشرف إسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف أبوالعينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبدالحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.