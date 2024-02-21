انطلاق مباريات دورى كرة القدم للساق الواحدة أول مارس

تعلن اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة د.حسام الدين مصطفى، عن انطلاق دوري كرة القدم للساق الواحدة "المبتورين"، يومي الجمعة والسبت الموافق 1 و2 مارس المقبل.

وأكدت اللجنة البارالمبية أن الدوري سيشهد فقط مشاركة الهيئات المسجلة في سجلات اللجنة البارالمبية، أن يتم اختيار عناصر المنتخب الوطني من مباريات الدوري للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر أبريل المقبل.

وتُذكر اللجنة البارالمبية أنه على الأندية التي لم تسجل سرعة التسجيل حتى تتمكن من المشاركة في منافسات الدوري، وذلك في موعد غايته يوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

كرمت اللجنة البارالمبية المصرية عددًا من أبطال مصر البارالمبيين السابقين والحاليين، في ختام مؤتمر التوظيف والتوصيف المهني البارالمبي لتأهيل الكوادر البارالمبيين في المجال الرياضي.

شارك في تكريم الأبطال البارالمبيين، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان أمين الصندوق، والدكتور فهد الفقير، وإيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، ودينيس دربي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور فتحي ندا رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية، والدكتور جمال محمد علي نائب رئيس مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية.

ضمت قائمة الأبطال المكرمين كلًا من: أحمد الشركسي - خالد أحمد حسان موسى - أمين عبدالمنعم إبراهيم - عماد بهجت - فاطمة عمر - نادية فكري - رحاب رضوان - فاطمة محروس - محمد سعد المنياوي.

واستضافت محافظة الإسماعيلية فعاليات مؤتمر التوظيف والتوصيف المهني البارالمبي في المجال الرياضي، خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجاري.

أقيم المؤتمر في إطار التعاون بين اللجنة البارالمبية المصرية ونقابة المهن الرياضية، لتأهيل الكوادر في مجال الرياضات البارالمبية برعاية الدكتور فهد الفقير رئيس لجنة الكرة الطائرة البارالمبية العربية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للجنة البارالمبية المصرية.