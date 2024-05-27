الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح منظومة التحول الرقمى والميكنة الشاملة بالنيابة الإدارية للطيران المدنى بالقاهرة

افتتاح منظومة التحول
افتتاح منظومة التحول الرقمي

افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالنيابة الإدارية للطيران المدني بالقاهرة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور المستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلي للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي عضو الوحدة. 

ومن الجانب الآخر مدير وأعضاء النيابة الإدارية للطيران المدني، يتقدمهم  المستشار عماد الدين عباس حسين نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة.

وأعرب المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، خلال كلمته التي وجهها للحضور عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر، والذي يأتي ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شدَدَ على ضرورة بذل السيدات والسادة الأعضاء لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وترسيخ دعائم دولة القانون. 

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وبذلك، تنضم نيابة الطيران المدني إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر وأسوان، وسوهاج، ونيابات مدينة بنها، ومدينة المنصورة، ومدينة الزقازيق.

يأتي ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لإستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر 2030.

افتتاح منظومة التحول الرقمي
افتتاح منظومة التحول الرقمي
افتتاح منظومة التحول الرقمي
افتتاح منظومة التحول الرقمي
رئيس النيابة الإدارية منظومة التحول الرقمي النيابة الإدارية للطيران المدني المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية التحول الرقمي

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