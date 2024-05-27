الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ايتيدا" تدعم مشاركة 10 شركات ناشئة بقمة "تكني" القاهرة

ايتيدا
ايتيدا

شاركت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" في فعاليات النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة في الفترة من 25 إلى 27 مايو الجاري من خلال دعمها مشاركة 10 شركات ناشئة من مختلف محافظات الجمهورية بأجنحة خاصة بهم في المعرض الخاص بالشركات، كما تقدم الهيئة عدة مزايا لمجتمع ريادة الأعمال وطلاب الجامعات.

مشاركة 10 شركات ناشئة بقمة "تكني" القاهرة

وتنعقد فعاليات النسخة الثالثة من قمة "تكني" القاهرة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجهاز تنمية المشروعات.

 ونظمت فعاليات اليوم الأول من القمة في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، في حين عقدت اليوم الثاني والثالث داخل استاد القاهرة الدولي.

دعم الإبداع وتعزيز مناخ ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي


وتأتي مشاركة الهيئة في قمة "تكني" في إطار دورها الريادي في دعم الإبداع وتعزيز مناخ ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي في مصر، ورعاية الشركات الناشئة ودعم مشاركتها في الفعاليات المتخصصة التي تجمع رواد الأعمال وتوفر لهم منصة للتشبيك مع المستثمرين وفرص للتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات، مما يسهم في بناء مجتمع ريادي قوي ومبتكر قادر على خلق حلول غير تقليدية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن قمة "تكني" هي حدث عالمي يركز على صناعات متعددة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وتهدف إلى التأثير على عدة قطاعات وأصحاب المصلحة من قطاع الشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها في كل قطاع. ويشارك في القمة أكثر من 250 متحدثًا وخبيرًا و180 مستثمرًا وأكثر من 500 شركة ناشئة و15 ألفًا مشارك من 70 دولة حول العالم.

شاركت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا فعاليات قمة تكني تكني قمة تكني القاهرة 10 شركات ناشئة وزارة الاتصالات

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