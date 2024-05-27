البعثة المشتركة للمنظمة العربية تواصل جولاتها في كفر الشيخ

لتوثيق شهادات الجرحي

تواصل البعثة المشتركة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الانسان جولاتها في مستشفيات شمال الدلتا في سياق المرحلة الثانية من مهام البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

ووصلت البعثة صباح اليوم إلى محافظة كفر الشيخ، حيث تفقدت الجرحى والمرضى الفلسطينيين في مستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى العبور.

وقال علاء شلبي رئيس المنظمة إن البعثة وثقت نحو ١٢٠ جريحا من بين ٥٠٠ جريح فلسطيني من إجمالي ١٠٠٠ فلسطيني من الجرحى والمرضى في ٢٠ مستشفى موزعة على ٩ محافظات.

وأضاف أن البعثة تواصل مهامها نحو زيارة إجمالي ١١١ مستشفى في ٢٣ محافظة مصرية تقدم الرعاية الطبية لقرابة 5 آلاف فلسطيني مصحوبين بنحو ٢٠ ألف من عائلاتهم.

وقال عصام يونس نائب رئيس المنظمة ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني يؤذن بمخاطر مدمرة على وضع الجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين تواجه أعداد كبيرة منهم خطر الموت في ظل العدوان وتدمير البنية التحتية الصحية في القطاع.