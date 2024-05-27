القبض على مُضرم النار في سيارة مسروقة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الإثنين، من ضبط مرتكبي واقعة نشوب حريق لسيارة ملاكى مسروقة، وذلك عقب تلقي مركز شرطة السادات بلاغًا يفيد بنشوب حريق بالسيارة أثناء توقفها بدائرة المركز، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

نتيجة الفحص والتحري

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبرفقته عاطل آخر له معلومات جنائية، وبحوزتهما “بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، و5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين”.

وبمواجهتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي، وأقر المتهم الأول بارتكاب واقعة إضرام النار بالسيارة المشار إليها بقصد إخفاء معالمها بعد علمه بضبط مرتكبي واقعة سرقتها، حيث سبق له شراؤها منهم وهو على علم بكونها مسروقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات معهم.