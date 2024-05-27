"مياه الشرب" ترد على شكاوى انقطاعات المياه بهضبة الأهرام

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه تم إنشاء هضبة الأهرام كمنتجع يتبع جمعية تعمير الصحراء، والتي نفذت كافة المرافق بها من مياه وصرف صحي، إلى أن صدر قرار جمهوري بتولي محافظة الجيزة مسؤولية هضبة الأهرام.

ومنذ فترة وجيزة، أسندت مهمة إدارة وتشغيل منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة هضبة الأهرام إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بدلا من جمعية تعمير الصحراء، وذلك وفقًا لتعليمات محافظ الجيزة.

أسباب ضعف المياه بمنطقة هضبة الأهرام

وأوضحت الشركة، أنه يتم ضخ 100 ألف م³ يوميًا من محطة مياه 6 أكتوبر التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لتغذية مناطق الأهرام وإسكان الشباب والرماية ونهايات فيصل والهرم. ومع ذلك، فإن زيادة نسبة الإشغال والكثافة السكانية المتسارعة، وتحويل عدد كبير من الفيلات إلى عمارات سكنية ووجود العديد من الكافيهات حتى داخل العقارات، وكذا العديد من المخالفات البنائية، علاوة على طبيعة تضاريس المنطقة المعروفة بتباين مناسيبها ووجود مناطق مرتفعة، قد أسهمت جميعها في زيادة الاستهلاك وبالتالي ضعف المياه بمنطقة هضبة الأهرام.

واسندت المحافظة مسئولية التشغيل والصيانة لشبكات منطقة حدائق الأهرام للشركة، فى ظل عدم توافر أي خرائط أو مسارات عن خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة، بالإضافة إلى حالة الشبكات المتهالكة، وكذا محطة الرفع التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. وكانت التعليمات في ذلك الوقت أن تقوم الشركة بالتشغيل لحين توفير خرائط لشبكات المياه والصرف الصحي، وتدبير موارد مالية لرفع كفاءة المنظومة بالكامل.

جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في إيجاد حلول عاجلة وجذرية للمشكلة

تم تنفيذ أعمال قدرت بقيمة نحو 130 مليون جنيه، تضمنت:

• إحلال وتجديد 3 كم طولي من شبكات المياه، حيث تم تغييرها من نوع الإسبستوس إلى البولي، وزيادة سعتها.

• إصلاح هبوطات نتجت عن تهالك شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

• توفير مهمات كهروميكانيكية ذات قدرات عالية.

• إسناد مشروع لإحلال وتجديد ورفع سعة رافع مياه الهضبة، شملت تغيير لوحات ومحولات الكهرباء والكابلات، وكذلك محابس ومواسير وأوناش، و6 طلمبات ألمانية الصنع بمحركات تصرفها 1152 م³ لكل ساعة مقارنةً بالطلمبات السابقة وتصرفاتها 900 م³ لكل ساعة، وذلك لزيادة ضخ المياه. وتم توريد الطلمبات والمعدات والعمل قيد التنفيذ.

تداعيات مشكلة ضعف المياه بمنطقة هضبة الأهرام

يتم قطع المياه على فترات متقطعة، مما يؤثر سلبًا على بعض المناطق بحدائق الأهرام ذات الطبيعة التضاريسية المرتفعة. لذا، قامت الشركة بتركيب طلمبة لضخ المياه وتغذية المناطق المرتفعة مباشرة بتصرف 900 م³ لكل ساعة.

الوضع الحالي

أعلنت الشركة عن استقرار ضخ المياه في مناطق حدائق الأهرام حاليًا، حيث عادت الضغوط إلى طبيعتهاالسابقة. وتمت متابعة شكاوى المواطنين للتأكد من وصول المياه إليهم.

وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة التزامها التام بالعمل على حل جميع المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة هضبة الأهرام وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.