استغاثات بسبب انقطاع المياه 17 ساعة عن حي ميت شهالة بالمنوفية

شهد حي ميت شهالة بمدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية انفجارًا في خط المياه البحاري بقطر 10 بوصة مما أدى إلى انقطاع المياه عن المنطقة منذ أمس المغرب وما يقارب 17 ساعة حتى الآن.



وانتقل صباح اليوم طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء يرافقه محمد عمران نائب رئيس المدينة وفريق شركة المياه والصرف الصحي، للإصلاح والصيانة للتعامل الفوري مع الحالة الطارئة وعودة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتضررة من الانفجار وكذلك إرجاع طبقة الأسفلت المتضررة بالحفر إلى ما كانت عليه.

وأطلق الأهالي استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشهداء بسبب انقطاع المياه هذه المدة الطويلة ما يتعدى الـ 17 ساعة دون أي تنبيه نظرا للعطل المفاجى، مطالبين بسرعة إنهاء الصيحات وعودة المياه للمنازل.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التعامل الفوري مع الطوارئ من خلال الانتقال السريع للجهات التنفيذية والتدريب المستمر لجميع الفرق للتعامل مع الأزمات فور حدوثها.