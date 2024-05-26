الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استغاثات بسبب انقطاع المياه 17 ساعة عن حي ميت شهالة بالمنوفية

انقطاع المياه
انقطاع المياه

شهد حي ميت شهالة بمدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية انفجارًا في خط المياه البحاري بقطر 10 بوصة مما أدى إلى انقطاع المياه عن المنطقة منذ أمس المغرب وما يقارب 17 ساعة حتى الآن.


وانتقل صباح اليوم طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء يرافقه محمد عمران نائب رئيس المدينة وفريق شركة المياه والصرف الصحي، للإصلاح والصيانة للتعامل الفوري مع الحالة الطارئة وعودة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتضررة من الانفجار وكذلك إرجاع طبقة الأسفلت المتضررة بالحفر إلى ما كانت عليه.

 

وأطلق الأهالي استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشهداء بسبب انقطاع المياه هذه المدة الطويلة ما يتعدى الـ 17 ساعة دون أي تنبيه نظرا للعطل المفاجى، مطالبين بسرعة إنهاء الصيحات وعودة المياه للمنازل. 

 

يأتي ذلك في إطار الحرص على التعامل الفوري مع الطوارئ من خلال الانتقال السريع للجهات التنفيذية والتدريب المستمر لجميع الفرق للتعامل مع الأزمات فور حدوثها.

محافظ المنوفية مركز الشهداء قرية ميت شهاله انفجار خط بحاري تصليح العطل

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