الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين باستدراج شخص وقتله لسرقة دراجته للمفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، المتهمين بالقتل وسرقة دراجة بخارية، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحددت هيئة محكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم.

وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بإحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدام ثلاثة متهمين، ارتكبوا واقعة استدراج شخص وقتله لسرقة دراجة البخارية، بدائرة مركز شرطة بني مزار عام 2019، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم
وتعود أحداث الواقعة لـ 26 يناير 2019، عندما تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغا بالعثور على جثة (سيد رضا فتحي – 34 سنة)، سائق دراجة بخارية، بإحدى المناطق النائية، مصاب بطلق ناري، وطعنات وكسور.

كلف العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، فريق من البحث الجنائي، بشمال المنيا، حيث تبين قيام كلا من حسين محمد حسين ومصطفى سيد عبدالرحمن ومحمد على شعبان ومحمد فضل عبدالباقي مخلوف، بارتكاب الواقعة والقيام باستدراج المجني عليه بقصد توصليهم إلى أحد الأماكن النائية، وعقب الوصول قاموا بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض والناري، قاصدين إزهاق روحه، لسرقة دراجته البخارية وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.

محكمة جنايات المنيا إعدام قتل فضيلة المفتي مدير امن المنيا

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