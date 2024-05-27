الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مخدرات وأسلحة والقبض على مطلوبين خلال حملات أمنية بأسوان

آرشيفية
آرشيفية

تمكنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من ضبط  مخدرات وأسلحة والقبض على مطلوبين خلال حملات مكثفة على البؤر الاجرامية. 

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجرّي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها 8،200 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و580 قرصًا مخدرًا متنوعًا  بحوزة 4 متهمين.

ضبط 4  قطع سلاح ناري، عبارة عن بندقية خرطوش، و3 فرد محلي «طلقتين».

تنفيذ 739 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضُبط خلالها 7،100 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و6 كيلو جرام من مخدر البانجو، و9 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدري الهيروين والشابو وكذا 4 قطع سلاح ناري عبارة عن 4 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين «لـ 4 منهم معلومات جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لضبط المزيد من المخالفين والجناة.

امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق محكمة التحريات أجهزة وزارة الداخلية الداخلية

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