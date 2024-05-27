الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 14354 قضية لسرقة الكهرباء خلال 24 ساعة

آرشيفية
آرشيفية

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ومن بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1659 قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 14354 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 399 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (132) قضية متنوعة وضبط كل المخالفات، وأبرزها (مخالفات مبان، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق محكمة التحريات شرطة النقل والمواصلات

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