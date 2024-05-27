الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديل حدود وتخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروعات.. 3 قرارات جمهورية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 177 لسنة 2024 بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، وتحتفظ الهيئة العامة للمساحة وإدارة المساحة العسكرية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالخريطة وجدول إحداثيات الحدود الإدارية الجديدة لمحافظة بورسعيد، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

قرارات جمهورية

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 173 لسنة 2024، بتخصيص مساحة 41 فدانا تقريبا، تعادل 172147م ناحية رأس البر بمحافظة دمياط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات العمرانية، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وأصدر الرئيس السيسي، أيضًا، القرار رقم 175 لسنة 2024، بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بورسعيد، لصالح هيئة قناة السويس؛ لاستخدامها في إقامة أنفاق 3 يوليو والمناطق الأمنية والمباني الملحقة بجسم النفق، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي لهيئة المصرية العامة للمساحة المساحة العسكرية والمركز الوطني لتخطيط الجريدة الرسمية

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