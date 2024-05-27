اقتصاديون لـ"الدستور": الاكتفاء الذاتى وتأمين الغذاء أبرز ملفات الدولة فى عهد السيسى

أكد اقتصاديون أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات التنمية في محافظة الوادي الجديد تحمل الخير للمصريين وتبعث الأمل بعد استصلاح نحو 3 ملايين فدان وزيادة الرقعة الزراعية، وتستهدف الغذاء الآمن والاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

وأشار الخبراء إلى أن القيادة السياسية وجهت بزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، التي تخطت 635.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، مشيرين إلى أن الدولة تضع تلبية احتياجات المواطن ضمن أولوياتها خلال هذه المرحلة.

الدماطى: الدولة حققت طفرة كبيرة فى مشروعات التنمية الزراعية

قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سهر الدماطي إن الدولة حققت طفرة كبيرة في مشروعات التنمية الزراعية خلال عهد الرئيس السيسي. وأشارت إلى أنه تمت زيادة الرقعة الزراعية في المشروعات الجديدة في توشكي والصحراء الغربية والدلتا وسيناء، بهدف تلبية احتياجات المصريين وتأمين الغذاء في ظل التوترات العالمية والحروب، التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الغذاء وحدوث مشاكل في سلاسل الإمداد والتوريد والشحن.

وأضافت الدكتورة الدماطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تنفيذ المشروعات الكبرى في مجال استصلاح الأراضي وتطوير الري الحديث وتبطين الترع والحفاظ على المياه، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي، يهدف إلى زيادة المنتجات الزراعية وتحقيق الاستقرار في الأسعار وحماية الأمن الغذائي للمصريين.

جاب الله: إطلاق المشروعات التنموية الكبرى يمثل عصب الاقتصاد القومى

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن إطلاق المشروعات التنموية الكبرى يمثل عصب الاقتصاد القومي، ومن أبرزها مشروع الاكتفاء الذاتي من الغذاء وإنتاج وتأمين غذاء المصريين. وأشار إلى أن الرئيس السيسي وضع خريطة لتنفيذ عدة مشروعات كبرى منها استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية في الوادي الجديد وتوشكي وسيناء والدلتا بمساحة تصل نحو 2 مليون فدان.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدولة تتبنى مفهومًا شاملاً لبرامج الحماية الاجتماعية من خلال توفير مجموعة من المحاور، منها توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من الغذاء الآمن. وأكد أن المشروعات التنموية الزراعية شهدت نموًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها مشروعات مهمة وحيوية للحفاظ على المياه من خلال مشروعات تبطين الترع وتطوير منظومة الري الحديثة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الزراعية في توشكي والوادي الجديد والدلتا وسيناء والصحراء، ومشروع الصوامع للحفاظ على القمح.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاحه المشروعات التنمية بمحافظة الوادي الجديد تعبر عن إرادة قوية للدولة لسد الفجوة الغذائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على دعم المواطن في عدة ملفات، منها الخبز والكهرباء والطاقة والمواد البترولية.

وأوضح أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد الحرب على غزة، وأن هذه التحديات غير مسبوقة، وتنفيذ المشروعات الزراعية بهدف التوجه للاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

غراب: الدولة تطمح إلى الوصول إلى 4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تطمح إلى الوصول إلى 4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027، مشيرا إلى أن زيادة الرقعة الزراعية تعمل على زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والمحاصيل الزراعية، وزيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن الدولة قامت بإضافة نحو 2 مليون فدان للرقعة الزراعية في عدد من المشروعات القومية مثل مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية مثل مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، وتوشكى الخير، وشرق العوينات ووالوادي الجديدة وأسوان وسيناء.

وأكد الخبير الاقتصادي أن وزارة الزراعة قامت بدراسة أكثر من 15 منطقة صحراوية في مصر ووجدت مساحات تقدر بـ5.5 مليون فدان منها 4 ملايين فدان مخطط زراعتها.

الإدريسى: الرئيس السيسى وجه بزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعى على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي وجه بزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم إلى 635.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ532.8 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام الجاري، بنمو 20%.

وأضاف الإدريسي أن الدولة خصصت نحو 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة أكثر من 5 ملايين أسرة تشمل 22 مليون مواطن. كما تم تخصيص 10.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية، و11.9 مليار جنيه لدعم برامج الإسكان الاجتماعي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدعم السلعي في الموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، مقسمة إلى 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية بزيادة 5.1% عن العام الحالي، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بزيادة 29.4% عن العام الحالي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن دعم الدولة للكهرباء خلال العام الماضي 2023 بلغ 90 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يتم استيراد الوقود به، كما بلغ دعم الدولة لرغيف الخبز 130 مليار جنيه سنويا.