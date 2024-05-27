اليوم.. ختام بطولة كأس أمم أفريقيا للساق الواحدة بالقاهرة

تختتم اليوم، الإثنين، منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري والتي تقام بملاعب القطامية ببتروسبورت.

ومن المقرر أن تقام اليوم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومباراة الدور النهائي.

حيث يلتقي منتخبا نيجيريا والجزائر في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة الخامسة مساءً، فيما تقام المباراة النهائية بين المغرب وغانا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب نادي القطامية ببتروسبورت.

يذكر أن منتخب مصر نجح في احتلال المركز السابع بالبطولة القارية والمؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأخيرة له على تنزانيا أمس الأحد، بنتيجة 2/1.

ويشارك فى البطولة 13 دولة هى كل من جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا، بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

يذكر أن المنتخبات المشاركة فى البطولة تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، يصعد من كل مجموعة، الأول والثانى.

وتضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندي، وتضم المجموعة الثانية ليبيريا والمغرب وأوغندا، والمجموعة الثالثة غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، وسيراليون.

ويضم المنتخب الوطني لفريق الساق الواحدة 15 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد ، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط :محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن.

الهجوم : حسني مبارك، عبد الله مصطفي ، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.