ميناء دمياط يستقبل 5 بوارج نهرية محملة بالأسمنت

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34785 طنا تشمل: 6717 طن رمل و9401 طن يوريا و3000 طن بودرة جبس و3600 طن مولاس و12067 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46782 طنا تشمل: 12158 طن قمح و8017 طن ذرة و5000 طن حديد و413 طن خشب زان و9101 طن خردة و5000 طن سكر و653 طن أبلاكاش و6440 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 744 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 611 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3976 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 29607 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 213489 طنًا.



كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2344 طن قمح متجهان إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادما من الإسكندرية، و5 وحدات نهرية بارج بعد أن فرغت شحنة تقدر بحوالي (1047 طنا) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا.. وتحميل شحنة تبلغ حوالى (2107 أطنان) من القمح متجهة إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6132 حركة.

من ناحية أخرى، وقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع جامعة بنى سويف ممثلة في" كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء" بهدف تعزيز أواصر التعاون ووضع إطار بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات ونقل العلوم والتكنولوجيا والخبرات الحديثة وتوطينها وتطويرها بما يعود بالمنفعة على الجانبين.