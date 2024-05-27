موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ترم ثان بالجيزة

قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني، ما زالت في مرحلة المراجعة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

وأشار مديرية التربية والتعليم في الجيزة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن التصحيح يتم وبدقة، وأن كل طالب سيحصل على حقه، على أن يتم إعلان النتيجة بعد اعتماد من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

من جهته، كشف مصدر بديوان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني نهاية الأسبوع الجاري، عقب اعتمادها من المحافظ، على أن تكون في المدارس بداية من الأسبوع المقبل.