534 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1365 رخصة خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من ضبط 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، كما تم ضبط 1365 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفعت 42 سيارة متروكة، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

وذكرت الوزارة أنّه «تم ضبط مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة»، وشددت الوزارة على ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

رفع السيارات والدراجات النارية

تمكنت شرطة المرور من رفع 42 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات، وقالت الداخلية إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1365 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.