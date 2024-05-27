الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب "العدل": مجزرة رفح الفلسطينية تتطلب تحركًا عربيًا موحدًا لملاحقة مجرمى الحرب

مجزرة رفح الفلسطينية
مجزرة رفح الفلسطينية

أدان حزب العدل، بأشد العبارات، الهجوم البربري الإجرامي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، على مراكز إيواء النازحين في رفح الفلسطينية، وأسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين من النازحين هربًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

استهداف مخيم النازحين في رفح

وتابع الحزب، في بيان له: "مع استمرار جرائم الحرب تلك التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وفي ظل تخاذل وصمت وعجز دولي وتواطؤ ودعم أمريكي بالسلاح وبالفيتو، فإننا نعتبر ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين جرائم حرب لا تسقط بالتقادم تتمثل في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمنع من العلاج والطعام والشراب بشكل جماعي وتعسفي".

تحرك عربي موحد 

وطالب الحزب بالبدء في تحرك عربي موحد على المستوى الجنائي الدولي لملاحقة مجرمي الحرب في الحكومة والجيش الإسرائيليين، وكذلك دعوة السلطات المصرية لبحث ما قد يمثله هذا التصعيد الإسرائيلي من إجهاض عمدي لمعاهدة كامب ديفيد، وجب وضعه في الاعتبار، واتخاذ خطوات حقيقية في اتجاه إعادة تقييم موقفنا من المعاهدة، وكذلك استمرار المقاطعة الاقتصادية للشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، والسعي لمقاطعة ثقافية ورياضية لممثلي الاحتلال في المحافل الدولية.

وكرر الحزب، في ختام بيانه، دعمه الثابت والدائم للموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي والداعم للحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، عبر إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس. 

حزب العدل الإحتلال الإسرائيلي النازحين رفح الفلسطينين الإسرائيلي غزة

مواد متعلقة

الإصلاح والنهضة: مجزرة رفح الفلسطينية تضاف لسجل دموى للاحتلال الإسرائيلى

الأكثر قراءة

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

بشائر عيد الأضحى.. 25 ألف رأس ماشية طازجة ومبردة فى منافذ التموين

مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

اختطاف طفل في ظروف غامضة بالمنوفية

عروسة ترفع دعوى خلع بعد 20 يوم زواج.. ماذا حدث ؟

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

أصوات السلام.. حوار الطبول في صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا