حزب "العدل": مجزرة رفح الفلسطينية تتطلب تحركًا عربيًا موحدًا لملاحقة مجرمى الحرب

أدان حزب العدل، بأشد العبارات، الهجوم البربري الإجرامي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، على مراكز إيواء النازحين في رفح الفلسطينية، وأسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين من النازحين هربًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

استهداف مخيم النازحين في رفح

وتابع الحزب، في بيان له: "مع استمرار جرائم الحرب تلك التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وفي ظل تخاذل وصمت وعجز دولي وتواطؤ ودعم أمريكي بالسلاح وبالفيتو، فإننا نعتبر ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين جرائم حرب لا تسقط بالتقادم تتمثل في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمنع من العلاج والطعام والشراب بشكل جماعي وتعسفي".

تحرك عربي موحد

وطالب الحزب بالبدء في تحرك عربي موحد على المستوى الجنائي الدولي لملاحقة مجرمي الحرب في الحكومة والجيش الإسرائيليين، وكذلك دعوة السلطات المصرية لبحث ما قد يمثله هذا التصعيد الإسرائيلي من إجهاض عمدي لمعاهدة كامب ديفيد، وجب وضعه في الاعتبار، واتخاذ خطوات حقيقية في اتجاه إعادة تقييم موقفنا من المعاهدة، وكذلك استمرار المقاطعة الاقتصادية للشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، والسعي لمقاطعة ثقافية ورياضية لممثلي الاحتلال في المحافل الدولية.

وكرر الحزب، في ختام بيانه، دعمه الثابت والدائم للموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي والداعم للحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، عبر إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.