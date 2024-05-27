الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 متهمين بالنصب على شخصين في الإسكندرية

آرشيفية
آرشيفية

ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 متهمين بـالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء منهما على مبلغ مالي بالإسكندرية

ضبط  3 متهمين  بالنصب على شخصين في الإسكندرية

البداية عندما تلقى رجال الشرطة بقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بتواصلهما مع القائم على إدارة إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتقابل بدائرة القسم لتغيير العملات المحلية بأُخرى أجنبية ولدى حضورهما قام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بخطف المبلغ المالى منهما ولاذوا بالهروب.

بالفحص أمكن  تحديد مرتكبي الواقعة، وهما عاطلين وسائق" لهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك أحدهم"، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق محكمة التحريات الإسكندرية القبض علي 3 متهمين

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