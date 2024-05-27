الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الضرائب تؤكد ضرورة تعامل الممولين مع الشركات المسجلة بالفاتورة الإلكترونية

رشا عبد العال
رشا عبد العال

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة التزام الممولين بالتعامل التجاري فقط مع الشركات المسجلة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بدءًا من 1 يوليو 2023.

يأتي هذا التأكيد لضمان إمكانية إثبات التكاليف والمصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وخصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، حيث لا يتم قبول سوى الفواتير الإلكترونية في هذه العمليات.

ولفتت إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإحالة الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة ، وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عليها، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

فوائد منظومة الفاتورة الإلكترونية

  1. إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية.
  2. دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
  3. تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي.
  4. استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
  5. مكافحة التهرب الضريبي.
  6. تحديد الحجم الحقيقي لأعمال الشركات.
  7. مكافحة الشركات الوهمية.
  8. تحقيق التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية.

أشارت إلى أن الضرائب لديها منصة رقمية مركزية  لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ مشيرة إلى أن مبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.

رشا عبد العال مصلحة الضرائب الممولين منظومة الفاتورة الإلكترونية المصروفات الإقرارات الضريبية رد الضريبة الفواتير الالكترونية

مواد متعلقة

لأول مرة.. إتاحة خدمات منظومة الضرائب العقارية إلكترونيًا

الأكثر قراءة

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

النائب العام يخلى سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

الأمن يكشف سبب اختطاف الطفل "إياد" بالمنوفية.. القصة كاملة

وفاة 3 إثر حادث تصادم على الطريق السياحى فى حدائق الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234