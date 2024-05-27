ضبط طرفيِّ مشاجرة بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن تجمع بعض الأشخاص استعدادًا للتشاجر وبحوزة أحدهم سلاح أبيض بالجيزة.

ضبط طرفي مشاجرة بالجيزة

ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية تضمن تجمع بعض الطلاب بدائرة قسم شرطة الجيزة استعدادًا للتشاجر وبحوزة أحدهم سلاح أبيض.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط طرفيِّ المشاجرة (طرف أول "عدد6 طلاب وبحوزة أحدهم سلاح أبيض" – طرف ثان "عدد 3 عمال وطالبان وبحوزة أحدهم سلاح أبيض") بسبب حدوث مشادة كلامية سابقة بين اثنين من طرفيِّ المشاجرة واستعانتهما بباقي الطرفين على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.